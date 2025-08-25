Mercato immobiliare, carenza di case con vista mare in vendita: la classifica per regioniLifestyle
Come evidenzia un’analisi di mercato condotta da eXp Italy, circa il 4% di tutte le unità immobiliari attualmente disponibili in Italia per l'acquisto affacciano sul mare. L'indagine, basata sui dati degli annunci di case forniti dal portale specializzato Idealista.it ad agosto 2025, colloca la Liguria in cima alla classifica tra le regioni con oltre il 20% di tutti gli immobili in vendita che vantano una vista sulla Riviera.
Sardegna e Calabria sul podio
Come si legge nel report, il dato sul mercato nei comuni rivieraschi colloca la Liguria "davanti ad alcuni dei mercati costieri più famosi d'Italia, offrendo agli acquirenti le maggiori possibilità di assicurarsi una casa con questa caratteristica di pregio". Sul podio trovano posto anche Sardegna e Calabria, rispettivamente con quote del 16 e del 10% di case vista mare attualmente disponibili.
La top ten
Un gradino sotto il podio si piazza la Sicilia con l'8% di unità immobiliari vista mare in vendita, davanti ad Abruzzo e Marche, rispettivamente al quinto e al sesto posto con percentuali comprese tra il 7 e il 5%. Settimo posto, a pari merito, per Toscana e Campania, entrambe al 4% mentre il Friuli-Venezia Giulia è la prima regione sotto la media con il 3%. Chiude la top ten il Lazio con il 2% di case vista mare disponibili.
Poche case vista mare in vendita in Romagna e Veneto
Secondo l'analisi di eXp Italy, nei comuni adriatici in Veneto e in Emilia-Romagna, la disponibilità di immobili con affaccio sul litorale risulta inferiore all'1%.
Andrian (eXp Italia): "Liguria punto caldo per la vista sul mare"
Per Denis Andrian, responsabile di eXp Italia, anche se le isole e le regioni costiere meridionali dell'Italia sono da tempo celebrate per le loro "splendide viste sul mare", "la Liguria offre agli acquirenti le maggiori possibilità di assicurarsene una". "Con il 20% delle case in vendita che offrono questa caratteristica, si distingue come il punto caldo d'Italia per la vista sul mare, mentre altre regioni come la Sardegna, la Calabria e la Sicilia rimangono comunque molto attraenti", afferma Andrian.
Carenza di case vista mare a livello nazionale
Andrian aggiunge poi che il quadro più ampio mostri, tuttavia, quanto questa caratteristica "sia rara a livello nazionale". "Gli acquirenti devono concentrare la loro ricerca nelle regioni dove tali opportunità rimangono più forti", afferma il responsabile di eXp Italy.
Poca offerta, prezzi in crescita
Anche per effetto della scarsa offerta di case disponibili con almeno un affaccio sul mare, i prezzi nelle località costiere continuano a salire. Secondo Fabiana Megliola, responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, gli immobili delle località di mare hanno registrato “un leggero aumento dei prezzi, pari al +1,5%”.
L'interesse degli acquirenti stranieri
A spingere le compravendite di case al mare in Italia sono soprattuttto gli stranieri, con le transazioni passate dal 13,5% del 2023 a 15,7% del 2024. Come riporta Il Corriere della Sera, che ha sentito Megliola, le difficoltà economiche della Germania stanno rallentando gli acquisti nel Belpaese dei tedeschi, mentre crescono le compravendite da parte di turisti provenienti dall’Europa dell’Est che percepiscono l’Italia come un Paese più sicuro, sia per vivere che per investire.
Dove comprano la casa al mare gli stranieri
Sul fronte delle regioni, il mercato immobiliare in Liguria si conferma appetibile in primo luogo per i "vicini" francesi e per gli acquirenti dal Nord Europa. Mentre in Sardegna cresce il numero delle compravendite da parte degli americani, soprattutto nella zona di Olbia. I prezzi elevati che si sono raggiunti in alcune note località turistiche e la carenza di offerta stanno però dando spazio alle località minori o vicine a quelle più costose dove poter acquistare con budget più contenuti.
In quali regioni aumentano le compravendite
Tra le regioni costiere che hanno riscontrato maggior successo ci sono le Marche che hanno registrato un aumento del 3,9% delle vendite di immobili, il Molise che segna un +4,2%, la Campania che si attesta una crescita del 2,2% e la Sardegna che sale del 2%.
Quali sono le località emergenti
Tra le località emergenti, l’Ufficio Studi Tecnocasa cita in questo semestre Alcamo Marina in Sicilia e Marina di Massa in Toscana che attirano acquirenti di casa vacanza che non riescono ad acquistare nelle più costose località di Castellammare del Golfo e in Versilia.
