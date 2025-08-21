Perché lo studio Ghibli è diventato un simbolo

Son trascorsi quarant'anni da quando, il 15 giugno del 1985, Hayao Miyazaki, Isao Takahata e la Tokuma Shoten fondarono lo Studio Ghibli. Da allora, la casa giapponese ha prodotto decine di lungometraggi animati, vinto svariati premi internazionali e rimodellato la fantasia di una generazione, ribadendo all'industria e al pubblico che l'animazione - specialmente quella tradizionale - è una cosa per tutti. Grandi e piccini