“Le appassionate”: 10 storie di donne che hanno sfidato i pregiudizi

Partigiane, sindacaliste, magistrate, psichiatre: Maria Novella De Luca e Simonetta Fiori hanno raccontato le vite di alcune protagoniste del secondo Novecento italiano per rispondere a una domanda: "Non staremmo forse tornando indietro?". L'intervista a una delle sue autrici, durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

“L'unica rivoluzione, in un paese senza rivoluzioni, è stata quella delle donne”. Così scrivono Maria Novella De Luca e Simonetta Fiori nel libro di "Incipit" di questa settimana. Si intitola “Le appassionate” , lo ha pubblicato Feltrinelli e racconta, come dice il sottotitolo, dieci storie di donne che hanno cambiato il futuro. Dieci ritratti che si legano anche a una domanda o, meglio, come racconta Fiori in questa intervista, a una preoccupazione: "Non staremmo forse tornando indietro?". Da qui, spiega la giornalista, "l'esigenza di raccogliere la memoria di quelle che abbiamo definito le madri della cultura democratica, unendole alle testimonianze delle figlie e delle nipoti che oggi continuano a fare queste battaglie".

