“Le appassionate”: 10 storie di donne che hanno sfidato i pregiudizi

Partigiane, sindacaliste, magistrate, psichiatre: Maria Novella De Luca e Simonetta Fiori hanno raccontato le vite di alcune protagoniste del secondo Novecento italiano per rispondere a una domanda: "Non staremmo forse tornando indietro?". L'intervista a una delle sue autrici, durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24
“L'unica rivoluzione, in un paese senza rivoluzioni, è stata quella delle donne”. Così scrivono Maria Novella De Luca e Simonetta Fiori nel libro di "Incipit" di questa settimana. Si intitola “Le appassionate” , lo ha pubblicato Feltrinelli e racconta, come dice il sottotitolo, dieci storie di donne che hanno cambiato il futuro. Dieci ritratti che si legano anche a una domanda o, meglio, come racconta Fiori in questa intervista, a una preoccupazione: "Non staremmo forse tornando indietro?". Da qui, spiega la giornalista, "l'esigenza di raccogliere la memoria di quelle che abbiamo definito le madri della cultura democratica, unendole alle testimonianze delle figlie e delle nipoti che oggi continuano a fare queste battaglie".
