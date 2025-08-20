Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

“Le appassionate”: 10 storie di donne che hanno sfidato i pregiudizi

Lifestyle
Filippo Maria Battaglia

Filippo Maria Battaglia

Partigiane, sindacaliste, magistrate, psichiatre: Maria Novella De Luca e Simonetta Fiori hanno raccontato le vite di alcune protagoniste del secondo Novecento italiano per rispondere a una domanda:  "Non staremmo forse tornando indietro?". L'intervista a una delle sue autrici, durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

ascolta articolo

“L'unica rivoluzione, in un paese senza rivoluzioni, è stata quella delle donne”. Così scrivono Maria Novella De Luca e Simonetta Fiori nel libro di "Incipit" di questa settimana. Si intitola “Le appassionate” , lo ha pubblicato Feltrinelli e racconta, come dice il sottotitolo, dieci storie di donne che hanno cambiato il futuro. Dieci ritratti che si legano anche a una domanda o, meglio, come racconta Fiori in questa intervista, a una preoccupazione: "Non staremmo forse tornando indietro?". Da qui, spiega la giornalista, "l'esigenza di raccogliere la memoria di quelle che abbiamo definito le madri della cultura democratica, unendole alle testimonianze delle figlie e delle nipoti che oggi continuano a fare queste battaglie".

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.

Lifestyle: Ultime notizie

“Le appassionate”: 10 storie di donne che hanno sfidato i pregiudizi

Filippo Maria Battaglia

Ristoranti in luoghi insoliti, ecco i 10 più strani al mondo

Lifestyle

Un nuovo ristorante all'interno di un cimitero in Svizzera. È questo il nuovo progetto lanciato...

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 20 agosto

Lifestyle

Ai nastri di partenza ecco una nuova giornata. Sarà ricca di novità? Se sei curioso di sapere...

Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri fortunati di oggi 19 agosto

Lifestyle

L'estrazione di martedì 19 agosto, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari

Vito Planeta, il funambolo notturno tra vino e costellazioni d’arte

Paolo Nizza

Lifestyle: I più letti