Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri fortunati di oggi 19 agosto

L'estrazione di martedì 19 agosto, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 19 agosto 2025:
- BARI 85 - 16 - 32 - 30 - 28
- CAGLIARI 53 - 60 - 46 - 12 - 87
- FIRENZE 58 - 62 - 66 - 38 - 33
- GENOVA 13 - 24 - 60 - 57 - 79
- MILANO 22 - 13 - 38 - 24 - 07
- NAPOLI 02 - 12 - 51 - 16 - 86
- PALERMO 88 - 06 - 26 - 02 - 76
- ROMA 73 - 70 - 81 - 51 - 36
- TORINO 01 - 14 - 62 - 05 - 70
- VENEZIA 84 - 63 - 72 - 40 - 22
- NAZIONALE 57 - 24 - 30 - 68 - 09
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:
1 - 2 - 6 - 12 - 13 - 14 - 16 - 22 - 24 - 32 - 53 - 58 - 60 - 62 - 63 - 70 - 73 - 84 - 85 - 88
Numero oro: 85
Doppio oro: 85 - 16
Extra: 5 - 26 - 28 - 30 - 33 - 38 - 40 - 46 - 51 - 57 - 66 - 72 - 79 - 81 - 87
Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar
Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Jackpot del Superenalotto del 19-08-2025: 40.100.000 euro
Sono stati estratti i 6 numeri del 19 agosto 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.
La combinazione vincente è: 5 - 10 - 51 - 62 - 77 - 81
Il numero Jolly è: 74
Il numero Superstar è: 58
Jackpot del Superenalotto del 21-08-2025: 40.700.000 euro
Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari
Per la prossima estrazione del Lotto del 21 agosto 2025, ecco i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 26 (manca da 149 estrazioni)
- Firenze 49 (manca da 130 estrazioni)
- Milano 74 (manca da 122 estrazioni)
- Venezia 89 (manca da 96 estrazioni)
- Genova 15 (manca da 93 estrazioni)
- Genova 2 (manca da 93 estrazioni)
- Nazionale 21 (manca da 89 estrazioni)
- Roma 87 (manca da 85 estrazioni)
- Firenze 34 (manca da 81 estrazioni)
- Cagliari 42 (manca da 80 estrazioni)
- Nazionale 82 (manca da 80 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 82 (manca da 71 estrazioni) - 23 (da 58) - 13 (da 57)
- Cagliari 42 (manca da 80 estrazioni) - 85 (da 77) - 68 (da 76)
- Firenze 26 (manca da 149 estrazioni) - 49 (da 130) - 34 (da 81)
- Genova 15 (manca da 93 estrazioni) - 2 (da 93) - 11 (da 56)
- Milano 74 (manca da 122 estrazioni) - 25 (da 70) - 76 (da 64)
- Napoli 49 (manca da 51 estrazioni) - 44 (da 50) - 13 (da 49)
- Palermo 59 (manca da 61 estrazioni) - 55 (da 57) - 14 (da 48)
- Roma 87 (manca da 85 estrazioni) - 21 (da 64) - 31 (da 57)
- Torino 37 e 7 (mancano da 51 estrazioni) - 4 e 64 (da 47)
- Venezia 89 (manca da 96 estrazioni) - 5 (da 67) - 54 (da 59)
- Nazionale 21 (manca da 89 estrazioni) - 82 (da 80) - 69 (da 67)
I numeri ritardatari del Superenalotto sono:
84 (da 110) - 12 (da 97) - 29 (da 79) - 22 e 39 (da 53) - 21 (da 39)
Ansa-Ipa
Superenalotto, vinto il primo jackpot online: le 10 vincite record
Giovedì 16 febbraio 2023 è stato vinto il montepremi più alto nei 25 anni di storia del gioco: oltre 371 milioni. Battuto il primato registrato a Lodi nel 2019, dove era stata centrata una vittoria da 209.106.441,54 milioni di euro. Il 25 marzo 2023 è stato centrato il primo jackpot con una giocata online: vale 73 milioni. Ecco a quanto ammontavano e dove sono state vinte le altre schede con i premi più alti di sempre