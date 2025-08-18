Esplora tutte le offerte Sky
Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri fortunati di oggi 18 agosto

Lifestyle
L'estrazione di lunedì 18 agosto, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari

I numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. Dato che venerdì scorso era Ferragosto, l’estrazione è saltata e ce n'è una oggi, lunedì 18. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.

I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di lunedì 18 agosto 2025:

  • Bari:                 44 - 29 - 37 - 32 - 11
  • Cagliari:          15 - 71 - 24 - 58 - 86
  • Firenze:          18 - 20 - 1 - 27 - 36
  • Genova:          20 - 42 - 82 - 30 - 83
  • Milano:            2 - 37 - 88 - 15 - 14 
  • Napoli:             18 - 45 - 77 - 72 - 41
  • Palermo:         16 - 15 - 21 - 47 - 31
  • Roma:              14 - 1 - 59 - 39 - 9
  • Torino:             43 - 14 - 11 - 17 - 8
  • Venezia:          76 - 46 - 35 - 28 - 39
  • Nazionale:      22 - 46 - 60 - 62 - 40

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:

1 - 2 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 24 - 29 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 71 - 76 - 77 - 82 - 88

Numero oro: 44

Doppio oro: 44 - 29

Extra: 11 - 17 - 21 - 27 - 28 - 30 - 32 - 35 - 36 - 39 - 47 - 58 - 59 - 72 - 86

Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar

Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

Jackpot del Superenalotto del 18-08-2025: 39.500.000 euro

Sono stati estratti i 6 numeri del 18 agosto 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.

La combinazione vincente è: 5 - 83 - 59 - 19 - 87 - 58

Il numero Jolly è: 10

Il numero Superstar è: 32

Jackpot del Superenalotto del 19-08-2025: 40.100.000 euro

Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari

Per la prossima estrazione del Lotto del 19 agosto 2025, ecco i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Firenze                         26 (manca da 148 estrazioni)
  • Firenze                         49 (manca da 129 estrazioni)
  • Milano                          74 (manca da 121 estrazioni)
  • Venezia                       89 (manca da 95 estrazioni)
  • Genova                        15 (manca da 92 estrazioni)
  • Genova                        2 (manca da 92 estrazioni)
  • Nazionale                    21 (manca da 88 estrazioni)
  • Roma                            87 (manca da 84 estrazioni)
  • Firenze                         34 (manca da 80 estrazioni)
  • Cagliari                         42 (manca da 79 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 82 (manca da 70 estrazioni) - 23 (da 57) - 13 (da 56)
  • Cagliari           42 (manca da 79 estrazioni)  - 85 (da 76) - 68 (da 75)
  • Firenze           26 (manca da 148 estrazioni) - 49 (da 129) - 34 (da 80)
  • Genova          15 (manca da 92 estrazioni) - 2 (da 92) - 11 (da 55)
  • Milano            74 (manca da 121 estrazioni) - 25 (da 69) - 24 (da 67)
  • Napoli             49 (manca da 50 estrazioni) - 44 (da 49) - 13 (da 48)
  • Palermo         59 (manca da 60 estrazioni) - 55 (da 56) - 14 (da 47)
  • Roma              87 (manca da 84 estrazioni) - 73 (da 67) - 21 (da 63)
  • Torino             37 e 7 (mancano da 50 estrazioni) - 4 e 64 (da 46)
  • Venezia           89 (manca da 95 estrazioni) - 5 (da 66) - 54 (da 58)
  • Nazionale       21 (manca da 88 estrazioni) - 82 (da 79) - 69 (da 66)

I numeri ritardatari del Superenalotto sono:

84 (da 109) - 12 (da 96) - 29 (da 78) - 22 e 39 (da 52) - 21 (da 37)

