Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri fortunati di oggi 18 agosto

L'estrazione di lunedì 18 agosto, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. Dato che venerdì scorso era Ferragosto, l’estrazione è saltata e ce n'è una oggi, lunedì 18. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di lunedì 18 agosto 2025:
- Bari: 44 - 29 - 37 - 32 - 11
- Cagliari: 15 - 71 - 24 - 58 - 86
- Firenze: 18 - 20 - 1 - 27 - 36
- Genova: 20 - 42 - 82 - 30 - 83
- Milano: 2 - 37 - 88 - 15 - 14
- Napoli: 18 - 45 - 77 - 72 - 41
- Palermo: 16 - 15 - 21 - 47 - 31
- Roma: 14 - 1 - 59 - 39 - 9
- Torino: 43 - 14 - 11 - 17 - 8
- Venezia: 76 - 46 - 35 - 28 - 39
- Nazionale: 22 - 46 - 60 - 62 - 40
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:
1 - 2 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 24 - 29 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 71 - 76 - 77 - 82 - 88
Numero oro: 44
Doppio oro: 44 - 29
Extra: 11 - 17 - 21 - 27 - 28 - 30 - 32 - 35 - 36 - 39 - 47 - 58 - 59 - 72 - 86
Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar
Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Jackpot del Superenalotto del 18-08-2025: 39.500.000 euro
Sono stati estratti i 6 numeri del 18 agosto 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.
La combinazione vincente è: 5 - 83 - 59 - 19 - 87 - 58
Il numero Jolly è: 10
Il numero Superstar è: 32
Jackpot del Superenalotto del 19-08-2025: 40.100.000 euro
Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari
Per la prossima estrazione del Lotto del 19 agosto 2025, ecco i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 26 (manca da 148 estrazioni)
- Firenze 49 (manca da 129 estrazioni)
- Milano 74 (manca da 121 estrazioni)
- Venezia 89 (manca da 95 estrazioni)
- Genova 15 (manca da 92 estrazioni)
- Genova 2 (manca da 92 estrazioni)
- Nazionale 21 (manca da 88 estrazioni)
- Roma 87 (manca da 84 estrazioni)
- Firenze 34 (manca da 80 estrazioni)
- Cagliari 42 (manca da 79 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 82 (manca da 70 estrazioni) - 23 (da 57) - 13 (da 56)
- Cagliari 42 (manca da 79 estrazioni) - 85 (da 76) - 68 (da 75)
- Firenze 26 (manca da 148 estrazioni) - 49 (da 129) - 34 (da 80)
- Genova 15 (manca da 92 estrazioni) - 2 (da 92) - 11 (da 55)
- Milano 74 (manca da 121 estrazioni) - 25 (da 69) - 24 (da 67)
- Napoli 49 (manca da 50 estrazioni) - 44 (da 49) - 13 (da 48)
- Palermo 59 (manca da 60 estrazioni) - 55 (da 56) - 14 (da 47)
- Roma 87 (manca da 84 estrazioni) - 73 (da 67) - 21 (da 63)
- Torino 37 e 7 (mancano da 50 estrazioni) - 4 e 64 (da 46)
- Venezia 89 (manca da 95 estrazioni) - 5 (da 66) - 54 (da 58)
- Nazionale 21 (manca da 88 estrazioni) - 82 (da 79) - 69 (da 66)
I numeri ritardatari del Superenalotto sono:
84 (da 109) - 12 (da 96) - 29 (da 78) - 22 e 39 (da 52) - 21 (da 37)
Ansa-Ipa
Superenalotto, vinto il primo jackpot online: le 10 vincite record
Giovedì 16 febbraio 2023 è stato vinto il montepremi più alto nei 25 anni di storia del gioco: oltre 371 milioni. Battuto il primato registrato a Lodi nel 2019, dove era stata centrata una vittoria da 209.106.441,54 milioni di euro. Il 25 marzo 2023 è stato centrato il primo jackpot con una giocata online: vale 73 milioni. Ecco a quanto ammontavano e dove sono state vinte le altre schede con i premi più alti di sempre