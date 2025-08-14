Lifestyle
“I Demoni” di Joe Abercrombie: il fantasy che riscrive il Medioevo
Se l'Impero romano non fosse mai esistito, Troia fosse la capitale di una delle nazioni più ricche del mondo e la Chiesa avesse una Papessa, in che mondo vivremmo? E, soprattutto, chi sarebbero i veri mostri? Prova a rispondere lo scrittore britannico con un romanzo ricco, studiato e coinvolgente
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi