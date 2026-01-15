Longevità senza scopo: la sfida psicologica di Hong Kong

Si parla tanto di inverno demografico: ma come si affronta fuori dall'Italia? La regione ad amministrazione speciale cinese invecchia rapidamente e cresce una “epidemia silenziosa” di malessere psico-emotivo tra gli over 60. Secondo Sunika Joshi, professionista della salute mentale, le politiche e i servizi pubblici faticano a rispondere in modo inclusivo e sostenibile, anche perché danno poco peso agli effetti che ha la perdita di un ruolo sociale nella propria comunità