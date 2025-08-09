Notte di San Lorenzo, come e quando vedere le stelle cadenti

Una regola generale per riuscire a vederne quante più possibili è quella di concentrare le osservazioni attorno al momento in cui il radiante è alto nel cielo. Il picco è previsto il 12 agosto intorno alle 4:00 di notte

La notte di San Lorenzo, con le sue lacrime, è sicuramente una delle notti più famose dell’estate italiana. Durante l’estate, infatti, è diventato un appuntamento attesissimo. Le lacrime di San Lorenzo, la pioggia di stelle cadenti che raggiunge il suo picco attorno al 10 agosto, è un ormai un rituale per grandi e bambini. Questa pioggia di stelle cadenti è legata allo sciame meteorico delle Perseidi, che la Terra attraversa appunto ogni anno nel periodo estivo, con meteore visibili tra la fine di luglio e la fine di agosto e picco di visibilità soprattutto tra il 10 e il 12 agosto. La scia di frammenti che attraversiamo ogni estate è formata dalla cometa 109P/Swift-Tuttle, una cometa periodica del Sistema Solare appartenente alla famiglia cometaria della cometa di Halley.

Come fa una cometa a creare uno sciame meteorico?

Gli sciami meteorici si formano naturalmente quando le comete orbitano attorno al Sole, emettono polvere che si diffonde gradualmente formando una scia polverosa. La Terra periodicamente attraversa queste scie di detriti, i quali entrano in collisione con la nostra atmosfera e si disintegrano, creando scie infuocate e colorate nel cielo. Stiamo quindi entrando in questa scia di detriti e le stelle cadenti saranno visibili in qualsiasi parte del cielo, anche se la loro traiettoria risalirà alla costellazione di Perseo, a nord-est. Si chiamano infatti Perseidi perché il radiante di questo sciame, ovvero il punto da cui sembrano provenire le meteore è situato proprio all’interno di questa costellazione. Una regola generale per riuscire a vedere quante più stelle cadenti possibili è quella di concentrare le osservazioni attorno al momento in cui il radiante è alto nel cielo.