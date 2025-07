Via al Vinitaly and the city, il vino in fiera a Sibari: il programma

Parte il fuori fiera del Salone internazionale del vino di Verona, che per il secondo anno consecutivo sarà ospitato in Calabria dal 18 al 20 luglio. Il programma dell'iniziativa è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Catanzaro, nella Cittadella regionale. "La manifestazione è stata organizzata nuovamente - ha detto il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo - in considerazione del grande successo riscosso lo scorso anno, con migliaia di visitatori". Sono 80 le aziende vitivinicole calabresi partecipanti e altre venti provenienti da altre regioni e altri Paesi, oltre alle 22 produttrici di spirits, liquori e distillati artigianali.

La Calabria in fiore

"Questa edizione - ha affermato il presidente della Regione, Roberto Occhiuto - si preannuncia ancora più straordinaria rispetto alla precedente edizione. Siamo felici perché dimostriamo che la Calabria possiede grandi capacità organizzative e che le cose che si fanno in Veneto riusciamo a farle anche in Calabria, magari in uno scenario più suggestivo come il Parco Archeologico di Sibari. All'inaugurazione della fiera sarà presente il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida. "Finalmente ci siamo, il Vinitaly and the city è quasi pronto", ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo.