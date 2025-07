Animal Pound, Tom King rilegge Orwell nell'era dei sovranismi

Se George Orwell fosse ancora vivo, come leggerebbe questa contemporaneità così incerta, inquietante e a tratti grottesca? È una domanda che viene spontanea ogni volta che qualche attivo sostenitore dell’alt-right distorce il pensiero e l’opera dello scrittore britannico a suo uso e consumo. Ed è la stessa domanda da cui parte quello che forse è il più ambizioso dei fumetti di Tom King , Animal Pound, pubblicato in America per Image Comics e in Italia da BAO Publishing (cartonato, 276 pagine a colori, 22 euro).

L’operazione è tutt’altro che velata, manifesta fin dal titolo e dalla prefazione che lo stesso autore americano firma in prima persona. E Animal Pound ha tanto de La Fattoria degli Animali, non solo una suggestione, non solo la scelta di utilizzare una favola con protagonisti degli animali per raccontare le perverse dinamiche politiche che fanno degenerare una utopia in regime autoritario. Di fatto, l’opera di King è un vero e proprio adattamento, una rilettura in chiave moderna, di quello che a oggi rimane uno dei più potenti racconti allegorici del XX secolo, ma lo fa senza arrogarsi il diritto di rispondere alla domanda con cu si apre questo articolo. King non vuole dirci cosa penserebbe Orwell del mondo di oggi, piuttosto ne segue le orme per raccontarci la sua personale visione della decadenza della politica e della società contemporanee.

Così, se Orwell prendeva di mira la trasformazione in regime totalitario dell’Unione Sovietica e il tradimento dell’utopia socialista marxista, King racconta di come la democrazia occidentale stia lentamente cadendo a pezzi sotto i colpi assestati dal populismo di destra. Non ci sono più maiali, cavalli, pecore e galline, in Animal Pound, non più una fattoria ma un rifugio popolato da grossi cani, numerosissimi gatti, placidi e timorosi conigli. Animali domestici che meglio si prestano al racconto allegorico della società capitalista e fortemente urbanizzata di oggi e che, grazie alle loro caratteristiche di indole, ben si prestano al gioco di continui rimandi e metafore che l’autore svolge nel suo racconto.

La trama di Animal Pound

La trama è sostanzialmente sovrapponibile a quella del classico orwelliano. Un gruppo di animali ospiti (o prigionieri, a seconda dei punti di vista) di un rifugio, spinto dagli ideali dell’anziano cane Lucky, decide di ribellarsi all’uomo e instaurare un’utopia democratica dove “le porte rimangono sempre aperte”. Ma cani, gatti e conigli hanno esigenze diverse, spesso in conflitto, e mediazione e compromesso diventano presto un’esigenza primaria per poter convivere. Così si crea un consiglio, con tre rappresentanti per specie, e si decide di eleggere un leader con un sistema di voto ponderato per peso, di modo che i cani, inferiori in numero ma superiori per forze, non debbano essere costantemente penalizzati rispetto ai gatti e ai conigli.

L’utopia funziona finché alla guida si alternano, con il vincolo non scritto dei due mandati consecutivi, gli illuminati leader della rivoluzione; scricchiola quando il loro posto viene preso da figure inette, prive di carisma, malleabili; crolla quando a prendere il potere è un populista prepotente che, come primo atto del suo governo, decide di usare tutta la sua forza superiore per reprimere una minoranza.