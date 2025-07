Parchi acquatici, ha riaperto MagicSplash con due nuovi scivoli

Ha riaperto lo scorso 21 giugno MagicSplash, il parco acquatico di MagicLand, a Valmontone. Con una novità, anzi due: due nuovi scivoli pensati anche per i ragazzi più grandi e una nuova area picnic dedicata alle famiglie

Le novità 2025

Si chiamano Twister e Aqua Vortex i due nuovi scivoli alti oltre 20 metri, da affrontare a bordo di un comodo gommoncino (singolo o doppio). Sono accessibili a partire da 120 cm di altezza anche in coppia purché il peso complessivo non superi i 120 kg. È stata realizzata anche una nuova area picnic interna, ombreggiata e attrezzata, dove è possibile consumare gratuitamente il proprio pasto portato da casa. Per garantire la massima igiene e pulizia, il consumo di cibo è consentito solo all'interno di quest'area dedicata e non sulla spiaggia di sabbia, mentre per la sicurezza di tutti gli ospiti non è consentito introdurre contenitori in vetro o oggetti appuntiti.

Il parco acquatico e non solo

MagicSplash è un'oasi di 40mila mq con palme, sabbia bianca e acqua. Al centro, la Playa del Sol è una spiaggia di 10.000 mq con sabbia speciale che non scotta nemmeno sotto il sole più caldo. La piscina a onde “Onda del Caribe" ha oltre 1.000 tra ombrelloni e lettini. I più piccoli possono esplorare Tiki Bay, scatenarsi tra giochi e spruzzi nella Laguna Tiburon o divertirsi sui mini-scivoli di Cala Tortuga, ideali anche per una discesa in compagnia di mamma o papà. Chi cerca una pausa può rilassarsi nella wellness pool di Bayahibe o nelle esclusive Cabanas di Playa Paraiso, veri rifugi privati per piccoli gruppi. La sicurezza è garantita da personale qualificato e sistemi avanzati di filtrazione. Non mancano docce, spogliatoi, armadietti e giubbotti salvagente per i bambini. Quattro punti ristoro immersi nel verde offrono hamburger, pizze, panini, insalate, gelati, macedonie e sfizi tropicali. Presenti opzioni vegetariane e vegane. MagicSplash è accessibile tramite un ingresso dedicato con parcheggio da 500 posti, oppure dall’interno di MagicLand acquistando un’estensione del biglietto. Biglietti online a partire da 14,90 euro a persona su magicland.it, sono disponibili anche opzioni di ingresso combinato 2 parchi MagicLand + MagicSplash a partire da 24,90 euro.