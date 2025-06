Al via la II edizione del Festival Acquasanta Terme: eventi e ospiti

Dal 4 al 6 luglio il Festival marchigiano darà il via alla seconda edizione del suo evento più atteso, coinvolgendo artisti, esperti e studiosi con spettacoli e momenti di socializzazione attraverso musica e danza ascolta articolo

Una kermesse di tre giorni per valorizzare il territorio attraverso incontri su turismo, cultura e bellezze naturali e promuovere il patrimonio locale creando un’esperienza immersiva fra arte, storia e tradizione. È il Festival di Acquasanta Terme, cittadina in provincia di Ascoli Piceno nelle Marche, che dà il via, dal 4 al 6 luglio, alla seconda edizione del suo evento più atteso dell’anno, coinvolgendo artisti, esperti e studiosi con spettacoli e momenti di socializzazione attraverso musica e danza.

L'evento Il programma della manifestazione, organizzata dalla sede locale dell’European Radioamateurs Association (E.r.a.) insieme al Comune di Acquasanta, è ricco di eventi e ospiti illustri, a cominciare dal conduttore del programma Rai “Linea Verde”, Livio Beshir che sarà premiato per averci fatto scoprire luoghi di valore artistico, culturale e ambientale per tutta l’Italia. Ci saranno tavole rotonde sul significato del turismo sostenibile, spettacoli di ballo, laboratori di arte e fumetto, visite a luoghi storici e di interesse culturale come il Tempio della Grande Madre, la Passeggiata verso Lu Vurghe o le terme spontanee. Si svolgerà inoltre una Masterclass di alta cucina con lo chef stellato Antonio Palma che presenterà la ricetta di un primo piatto realizzato con i prodotti tipici del luogo.