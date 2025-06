Istruttori e autisti professionisti al centro della riforma trasporti

Martedì 24 giugno, presso la Camera dei Deputati, si è svolta la conferenza stampa per attenzionare l’emergenza nel settore dei trasporti relativa alla carenza strutturale di autisti professionali, istruttori e insegnanti di guida. Una situazione che sta mettendo a repentaglio il settore della mobilità in Italia, con ripercussioni dirette sulla sicurezza stradale e sul mercato del lavoro. L’iniziativa, promossa da imprese di trasporto e realtà innovative come la startup BRUM, ha visto la presentazione ufficiale di un appello condiviso per riformare l’intero sistema di formazione alla guida.

Le parole di Nicolò Martino, Head of Autoscuola di BRUM

C’è poi la necessità di portare a 12 le ore minime obbligatorie di guida con istruttore per la patente B, un numero che allineerebbe l’Italia agli standard europei. Come ha sottolineato Nicolò Martino, Head of Autoscuola di BRUM e istruttore da oltre dieci anni: “Con solo 6 ore obbligatorie di guida pratica per ottenere la patente B, l’Italia è in fondo alle classifiche europee. Ma se non aumentiamo il numero di istruttori, non possiamo nemmeno chiedere più ore di guida: il sistema si blocca da solo.”