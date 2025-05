Le mostre d'arte e i musei gratis a Firenze da non perdere a maggio

Domenica 4 maggio, come ogni prima domenica del mese, ritorna l’apertura gratuita dei Musei statali a Firenze e in Toscana per l’evento Domenica al Museo. Un’occasione eccezionale per ammirare i tantissimi capolavori esistenti in città e in tutta la regione e visitare i musei e i parchi archeologici statali.

La mostra last minute

Ultimi giorni per gli Impressionisti in Normandia al Museo degli Innocenti che chiuderà il 4 maggio. La mostra si pregia di un prestito eccezionale proveniente dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma: le Ninfee rosa di Claude Monet. Accanto alle Ninfee, oltre 70 opere raccontano la corrente impressionista fin dai suoi esordi così strettamente legati alla Normandia, terra che - per i suoi paesaggi, per la luce e i suoi colori - divenne un punto di riferimento per numerosi artisti, un vero laboratorio in cui sperimentare le suggestioni e le forme di una nuova pittura. Pittori come Monet, Renoir, Delacroix e Courbet - in mostra insieme a molti altri - colsero l’immediatezza e la vitalità del paesaggio normanno, imprimendo sulla tela gli umori del cielo, lo scintillio dell’acqua e le valli verdeggianti di quel palcoscenico di rara bellezza che divenne la culla dell’Impressionismo.