AmaCortona: sport, benessere e bellezza celebrano un territorio

Il 10 maggio 2025 prenderà vita Amacortona, appuntamento che intreccia sport, salute e benessere in un'unica manifestazione che si svolgerà a Cortona, in Toscana, in uno dei luoghi più affascinanti della città etrusca: il Complesso di Sant'Agostino.

Amacortona è concepita come un'esperienza immersiva, capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo in un ventaglio di attività pensate per nutrire il corpo e lo spirito. Dalle lezioni di fitness e autodifesa per promuovere uno stile di vita attivo, ai workshop dedicati alla cura della persona, fino alle degustazioni di prodotti enogastronomici locali che esalteranno i sapori autentici del territorio. Un ruolo centrale e un coinvolgimento sono stati riservati alle scuole del territorio e alle realtà associative e sportive locali.

L'evento culminerà con la serata di premiazioni che si svolgerà nella Sala Auditorium del Centro convegni Sant'Agostino, e che vedrà la partecipazione di ospiti speciali e la consegna dei Premi AmaCortona – Prima Edizione a professionisti e personalità che si sono distinti nei campi della medicina, dello sport, della ricerca scientifica, del benessere fisico e mentale, dell'arte e dello spettacolo, contribuendo con il loro impegno a diffondere un messaggio positivo di cura di sé e della collettività.

Il programma:

L'evento si articolerà in diverse aree:

SALA PANCRAZI: lezioni pratiche di autodifesa femminile con Emanuele Bruno e Stefano Maniscalco, esibizioni di freestyle con Dario Piantadosi e performance di danza moderna.

SALA ASSEDIO: incontri e testimonianze con personalità del mondo dello sport e dello spettacolo, tra cui Maxime Mbanda, Amaurys Pérez, Eleonora Sandrelli, Gaia Zucchi e Gilles Rocca, moderati da Jimmy Ghione.

CHIOSTRO: un'area dedicata alla scoperta e alla degustazione delle eccellenze enogastronomiche locali, in collaborazione con produttori del territorio.

SALA SIGNORELLI: uno spazio dedicato alla "Cura della Bellezza" con sessioni personalizzate e consigli di bellezza a cura di professionisti del settore.

SALA AUDITORIUM: la prestigiosa cornice della serata conclusiva con la cerimonia di premiazione, momenti di spettacolo e la partecipazione di ospiti di rilievo che inizieranno alle 21:30 con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Numerosi saranno gli ospiti che parteciperanno all'evento il 10 maggio, tra cui: Jimmy Ghione, Miriana Trevisan, Maxime Mbanda, Gaia Zucchi, Amaurys Pérez, Cristina Davillanova, Dario Piantadosi, Aziz Abbes Mouhiidine e Myriam Mazza. Oltre ai già citati Tina Cipollari, Matilde Brandi, Beppe Convertini, Giorgia Pianta ed Emanuele Bruno.