Milano, apertura straordinaria al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

Da giovedì 17 a domenica 27 aprile e da giovedì 1° a domenica 4 maggio saranno aperte le porte del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia con un'inedita esibizione che presenterà un'ampia offerta di attività per adulti e ragazzi. I laboratori, che saranno già inclusi nel prezzo del biglietto di ingresso al Museo, si dividono in base alla fascia d’età dei visitatori: i percorsi Viaggi per mare, Base Marte, Bolle di sapone, Alimentazione, Biotecnologie, Leonardo e Tinkering Zone saranno destinati ai bambini dai 3 ai 12 anni; mentre per i visitatori dai 12 anni in poi sono in programma esperienze in realtà virtuale nella Virtual Zone. Sarà possibile anche partecipare a visite guidate, per ogni target di pubblico.