Rossari: "La letteratura? È una malattia che si contrae nell'infanzia"

Lo scrittore e traduttore ha pubblicato un breve dizionario in cui passa in rassegna i tic e i vizi di chi ama i libri. E durante "Incipit" indaga alcune di queste manie con una buona dose di autoironia. L'intervista

"La letteratura è una malattia che si contrae nell’infanzia, quando il corpo è più gracile e indifeso". A scriverlo è l'ospite di "Incipit" di questa settimana, lo scrittore e traduttore Marco Rossari, in un “Piccolo dizionario delle malattie letterarie” che la casa editrice Einaudi ha riportato in libreria da qualche settimana. Un dizionario vero e proprio, con tanto di lemmi, che prova a raccontare i vizi, i tic e le malattie immaginarie contratte da chi si occupa di libri. In questa intervista, Rossari ci porta a spasso tra le manie di chi ama la letteratura e ne parla, indagandole anche con una buona dose di autoironia.

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.