La Pimpa, il personaggio di Altan che ci parla da 50 anni

La cagnolina coi pois rossi è vicina al traguardo del mezzo secolo di vita, e in tutto questo tempo non ha mai smesso di esserci per i lettori di tutte le età, diventando un simbolo e affermandosi come un successo editoriale con pochi eguali, capace di crescere, evolversi, cambiare lentamente coi tempi. Pur restando sempre se stessa