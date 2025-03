Le serie tv che "peggiorano": quando smettere di guardarle?

Quando iniziamo una serie tv, ma dopo qualche episodio non ci convince, siamo afflitti da un dilemma: continuare a guardarla e dargli un’altra chance, oppure abbandonarla subito? La storia ci dice che alcune serie tv migliorano con l’avanzare degli episodi e lo svilupparsi della trama, mentre molte altre rimangono di scarso gradimento per tutta la loro durata. Come capire, dunque, dopo quanto tempo abbandonare una serie tv?