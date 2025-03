Cosmoprof 2025 a Bologna: date, programma e ospiti della fiera dedicata al beauty

La manifestazione di riferimento per l’industria cosmetica continua a crescere. Dal 20 al 23 marzo in programma nuovi progetti e una riorganizzazione più efficace degli spazi espositivi. Un appuntamento strategico per gli stakeholder da tutto il mondo. Alla sua 56a edizione, la manifestazione continua a essere l’unico evento internazionale a offrire una visione complessiva delle novità del settore ascolta articolo

Dal 20 al 23 marzo a Bologna è di scena la bellezza. Per l’edizione 2025 Cosmoprof continua a crescere e a rinnovarsi, per accompagnare la crescita dell’industria cosmetica e il posizionamento internazionale del brand. La manifestazione continua a essere un appuntamento strategico per gli stakeholder da tutto il mondo. Alla sua 56a edizione offre sempre più una visione complessiva delle novità nel mondo beauty, grazie alla presenza, in un’unica location, di tutti i comparti dell’industria, dalla supply chain al prodotto finito. Grandi occasioni di business Cosmoprof offre inoltre opportunità di business fondamentali per la crescita dell’industria, con strumenti di match-making e servizi di consulenza personalizzati per rispondere alle necessità di tutti i canali distributivi. A Bologna gli addetti ai lavori potranno prendere consapevolezza delle principali tendenze che stanno plasmando l’industria beauty e il comportamento dei consumatori.

Le tendenze Il tema della prossima edizione sarà la sostenibilità, un elemento che sempre più deve diventare un valore strutturale delle aziende. Per contrastare il cambiamento climatico e le problematiche sociali ed economiche del nostro tempo, i consumatori chiedono all'industria azioni concrete, immediate ed efficaci. In questo scenario Cosmoprof si pone come riferimento per gli operatori, forte dell'attenzione riservata da anni ai temi legati alla sostenibilità nell'industria cosmetica. Progetti e contenuti dedicati alla riduzione di impatto ambientale saranno parte integrante dell'evento 2025. Ingredients Zone I primi passi per una cosmetica sostenibile coinvolgono la filiera, in particolare il comparto degli ingredienti e delle materie prime, protagonisti ancora una volta di Ingredients Zone, un'area dedicata all'interno di Cosmopack, nel padiglione 20.