Gioco Monopoly compie 90 anni, ecco cosa cambia

Il Monopoly ha appena compiuto i 90 anni e si rinnova eliminando il denaro cartaceo. A partire da agosto prossimo, uno dei giochi da tavolo più celebri al mondo sarà disponibile, inizialmente negli Stati Uniti, in una nuova versione che prevede l'uso di un'app per gestire le transazioni finanziarie tra i giocatori. La novità è stata annunciata da Hasbro, la casa editrice che detiene il marchio.

Le novità

Una delle modifiche più controverse è l'eliminazione del denaro cartaceo, simbolo storico del gioco. I tradizionali soldi di carta verranno sostituiti da carte di credito, una novità che non è stata accolta favorevolmente dai puristi del Monopoly. Ma non è tutto: per gestire le transazioni tra i giocatori, verrà introdotta un'apposita applicazione, rendendo il gioco più vicino alla realtà economica di oggi. In particolare, sarà la "Monopoly App Banking" a sostituire il ruolo del banchiere. Ogni partita inizierà con i giocatori che riceveranno un segnalino e una carta di credito associata all'app, facilitando transazioni più veloci e riducendo il rischio di truffe. Inoltre, alcuni luoghi e strade storiche del gioco, come Parco della Vittoria e Viale dei Giardini, verranno rimpiazzati da luoghi più moderni, come fabbriche di cioccolato, parchi tematici e basi per il lancio di razzi.

Le polemiche

Queste innovazioni non sono piaciute a tutti. Genitori e insegnanti hanno espresso preoccupazione per l'introduzione della tecnologia, temendo che il gioco, una volta strumento educativo, possa allontanare i bambini dalle attività pratiche, come il calcolo e la gestione del denaro. Un insegnante ha commentato su un social: "Credo che l'obiettivo di giochi come il Monopoly sia insegnare ai ragazzi la matematica e la gestione del contante. A questo punto, rischiamo che non imparino mai a fare due conti".