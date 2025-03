Vincere al Lotto con l'IA? Per i matematici è una missione impossibile

Tre studenti dell'Università del Salento hanno provato a sfidare la cabala utilizzando l'intelligenza artificiale per prevedere i numeri vincenti del Lotto. E, secondo quanto riportato da diversi media, ci sono riusciti. Le loro giocate hanno fruttato due vincite: una da 4.500 euro e un'altra, più sostanziosa, da 43.000 euro. Entrambe sono state registrate a Monteroni di Lecce, alimentando la curiosità su un possibile "sistema" per battere la casualità del gioco. Come spiega Fanpage , i tre ragazzi, iscritti alla facoltà di Matematica, non si sono limitati a chiedere a ChatGPT quali numeri giocare, ma hanno cercato di sviluppare un metodo che permettese loro di sbancare il lotto, analizzando la frequenza di estrazione dei numeri sulla ruota nazionale e cercando eventuali schemi statistici.

L'esperto: "Impossibile prevedere l'esito di un'estrazione"

Ma è davvero possibile prevedere il Lotto con l'IA? In teoria, no. Il gioco del Lotto si basa su estrazioni puramente casuali, senza schemi ripetibili. Anche Fabrizio Durante, docente di Probabilità e Statistica Matematica all'Università del Salento, ha sottolineato sulle pagine del Corriere della Sera che "il gioco del Lotto è puramente casuale, quindi non è possibile prevedere l’esito di un’estrazione basandosi su quelle precedenti". L'idea di individuare schemi nel caos è affascinante, ma in realtà non esistono strategie vincenti nel lungo periodo: "Possono vincere ancora, certo, ma possono anche perdere per le prossime duemila giocate" ha aggiunto Durante. Anche Nicola Parolini, professore del Politecnico di Milano, contattato da Fanpage ha spiegato che "non esiste nessuno schema che aumenta le possibilità di indovinare una scelta dei numeri estratti a caso. Giocare 100 combinazioni casualmente e giocarne 100 seguendo una certa regolarità o schema non cambia in nessun modo le probabilità di vincere". Dal punto di vista matematico, quindi, l’unica strategia davvero efficace per il Lotto rimane quella di non giocare.