Letteratura post-jugoslava, la sfida di tradurre la complessità

Estera Miočić traduttrice dal croato, dal serbo e dal bosniaco, racconta il suo progetto Libar, piattaforma che promuove le opere di questo importante pezzo di Europa ancora non disponibili in italiano, e ci spiega perché dovremmo avvicinarci agli autori dei Balcani occidentali: “Sono scrittori che vivono in realtà molto complesse, sempre in transizione, in cui sono ancora aperte le ferite storiche. Forse per questo hanno la capacità di anticipare i cambiamenti e capire cosa succederà nel mondo prima degli altri”