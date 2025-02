Venezia capitale mondiale dell'acqua con Aquamour

Eventi e Ospiti

Sarà presente Gunter Pauli, l’iniziatore della Blue Economy e fondatore di Zeri, Zero Emission Research Initiative, rete internazionale di studiosi impegnati a progettare sistemi innovativi di produzione e consumo; il Premio Nobel dell’Acqua 2023 Andrea Rinaldo, che promuoverà un modello di ottimizzazione delle risorse idriche volto al miglioramento della qualità della vita. L’esperta e pluripremiata biologa Marta Musso mostrerà il suo laboratorio itinerante, “Possea, Pos(sea)ble/Possible”, per raccontare ed esplorare il cosmo invisibile del plancton. La già ministra Giovanna Melandri, oggi alla presidenza di Human Foundation e di Social Impact Agenda per l’Italia, coglierà il trait d'union tra sostenibilità ed economia sociale nel contesto delle sfide globali odierne. Gli spazi della “Serenissima” ospiteranno tavole rotonde e conferenze: Piazza San Marco al “The Home of the Human Safety Net” e lo showroom per le start-up di Biomimetica è previsto allo spazio LeonardH20, mentre la Serra dei giardini Reali si trasformerà in AquaPadiglione. Le mostre troveranno la propria location ideale alla Giudecca, alla Fàbrica 33 e alla Fucina del Futuro Serra dei Giardini Reali.