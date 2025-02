W0rldtr33, l'ultimo incubo tecnologico di James Tynion IV

Un IT moderno e contemporaneo

James Tynion si conferma un maestro del genere horror mettendo insieme molti degli elementi che ama di più. In W0rldtr33 c’è più di un’aria dell'IT di Stephen King, ma si trovano anche diversi elementi comuni a tante opere dello stesso Tynion: dinamiche sociali di gruppo non troppo distante da quelle viste in The Nice House on The Lake, una società segreta impegnata a combattere una misteriosa minaccia come in Something is Killing the Children, un approccio ai lati più oscuri dell’attualità non dissimile da quello di The Department of Truth.