La parola "Barberismo" entra nella Treccani: cosa significa

Nel 2019 Barbero venne definito “influencer a sua insaputa”, proprio perché a far circolare i suoi ccontenuti non era lui ma i fan. Ora un neologismo è dedicato all'"appassionato apprezzamento da parte di migliaia di persone per le conferenze o lezioni tenute dallo storico e scrittore" ascolta articolo

Barberismo è stato inserito nel Libro dell’Anno Treccani insieme alle altre nuove parole entrate nell'uso comune nel 2024, che continueranno a essere utilizzate anche quest'anno. È dedicata al professor Alessandro Barbero, ora in pensione, specializzato in storia medievale, il quale è diventato l’idolo di migliaia di persone, tra cui studenti, grazie ai suoi convegni in presenza, in programmi televisivi, canale YouTube, podcast e video. I suoi contenuti, però, sono diventati virali grazie ai social, e non alla tv, in particolare perché i suoi ammiratori hanno rilanciato e condiviso le conferenze del professore tra gruppi Whatsapp e pagine Facebook.

Barberismo Con Barberismo si intende "l’appassionato apprezzamento da parte di migliaia di persone per le conferenze o lezioni tenute dallo storico e scrittore Alessandro Barbero nell’àmbito di vari contesti e format (in presenza, all’interno di programmi televisivi, tramite il canale YouTube, come podcast, come video registrati e rilanciati dai fan nei social network)". Approfondimento Libro dell'Anno Treccani, le nuove parole del 2024

Il fenomeno Nel riportare il fenomeno, il libro dell'Anno della Treccani cita anche un articolo di Andrea Minuz uscito sul Foglio che sottolinea come "il barberismo nasce col passaparola, rimbalzandosi tra gruppi Whatsapp e pagine Facebook, video di lezioni e conferenze tenute in giro per l’Italia". E sul Corriere della Sera, nel 2019, Barbero venne definito “influencer a sua insaputa”, proprio perché a far circolare i suoi contenuti non era lui ma i fan. I professore non è presente su Facebook con un suo profilo ufficiale, ma all'interno del social ci sono decine di gruppi e pagine con il suo nome come Primo Vassallo o I vassalli di Barbero.