Anima nomade, il destino si esplora una tenda dopo l'altra

Francesco Clemente, napoletano, classe 1952, è riconosciuto come uno degli artisti italiani più apprezzati del panorama contemporaneo. "Anima nomade" è il titolo della mostra in corso fino a marzo al Palazzo delle Esposizioni, a Roma, una esposizione che celebra il suo lavoro, anche con la presenza delle tende, che sono sì oggetti di uso quotidiano ma anche simboli del viaggio, di luoghi da esplorare di passaggio o dove decidere di restare per sempre