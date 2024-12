Luci di Natale e luminarie, le più belle da vedere in Italia ed Europa

La capitale britannica si trasforma in una scintillante vetrina natalizia. Migliaia di luci illuminano le vie più iconiche, creando atmosfere magiche e incantate. Da Regent Street, dove 45 angeli in volo suonano la tromba, a Trafalgar Square, passando per i giardini di Kew e le vivaci Carnaby Street, ogni angolo della città risplende di una luce tutta particolare. Protagonista indiscussa è Oxford Street, che si trasforma in un cielo stellato grazie a oltre 5.000 luci a LED e materiali ecologici. Covent Garden non è da meno, con i suoi 260.000 LED che creano un'atmosfera unica. Da non perdere è senza dubbio Hyde Park Winter Wonderland, una vera e propria favola invernale



