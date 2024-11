Arriva la Generazione Beta: la nuova coorte va dal 2025 al 2039

Con l'anno nuovo arriva la generazione Beta: il 1° gennaio 2025 segnerà la nascita di questa nuova coorte che comprenderà tutti gli individui nati fino al 2039. Si tratta di una classe la cui cifra distintiva sarà il legame con le nuove tecnologie e l’affezione per i valori dell’inclusività, secondo gli esperti. Succederà alla generazione Alpha, la più numerosa di tutte (circa 2 miliardi di individui).

Eventi storici

Si tratta della settima generazione a fare il suo debutto da quando vengono contate, cioè dalla cosiddetta “Lost generation” della Prima guerra mondiale, seguita da “Greatest generation”, “Silent generation”, “Baby boomers” e così via. Come sottolinea il Corriere, se le prime definizioni di “generazione” nascevano da fatti storici di grande rilievo – come la Greatest Generation nata durante la Grande depressione di inizio Novecento -, ultimamente sembra che a prevalere siano le logiche commerciali.

Nuovi consumatori

Uno degli elementi di interesse della distinzione in generazioni odierna, osserva Abc News, è il fatto che a ciascun blocco corrispondono identikit diversi di potenziali consumatori. Ad esempio, secondo il ricercatore sociale Mark McCrindle, la generazione Beta sarà caratterizzata da una significativa integrazione tecnologica e un forte apprezzamento per la diversità e l’inclusione. Arriverà appena dopo la Generazione Alpha (nata tra il 2010 e il 2024) che sarà invece la più numerosa della storia, con una popolazione prevista di oltre 2 miliardi di persone.