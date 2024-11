Offerte voli per il Black Friday: gli sconti per chi viaggia in aereo

Le principali compagnie aeree propongono offerte in occasione della settimana del Black Friday, con sconti su voli e pacchetti vacanza. Cresce inoltre l’attenzione per il Travel Tuesday, che segue il Cyber Monday e offre tariffe aeree particolarmente vantaggiose

Non solo articoli elettronici e shopping online o offline per abbigliamento e prodotti per la casa: il Black Friday porta con sé anche diverse promozioni nel settore dei viaggi. Le offerte, attive non solo il giorno ufficiale del Black Friday (ovvero il 29 novembre), ma per tutta la settimana, rappresentano un’opportunità imperdibile per chi desidera pianificare una vacanza. Diverse compagnie aeree e piattaforme di viaggio offrono sconti interessanti per voli e pacchetti, validi sia per partenze immediate che per i prossimi mesi.

Le compagnie aeree protagoniste del Black Friday



Molte compagnie aeree aderiscono al Black Friday 2024 con offerte esclusive. Tra queste, Neos, che estende gli sconti fino al 5 dicembre, offre uno sconto del 25% su diverse destinazioni selezionate verso Caraibi, Maldive, Africa e Mediterraneo fino al 20 ottobre 2025. Sono esclusi però i viaggi nei periodi di Natale, Capodanno, festività di aprile e agosto. Vueling, invece, mette a disposizione voli a partire da soli 18 euro per destinazioni selezionate in Spagna, per viaggi in partenza tra il primo gennaio e il 30 giugno. EasyJet offre sconti su rotte verso mete europee (tra cui Parigi e Berlino), e non solo, con biglietti prenotabili fino al 2 dicembre per voli in partenza entro il 31 marzo 2025. Ryanair celebra il Black Friday con la Cyber Week, proponendo 8 giorni di offerte fino al 2 dicembre. Ogni giorno è possibile scoprire nuove promozioni, tra cui sconti su tratte selezionate, pacchetti per Pasqua e hotel in collaborazione con Expedia. Anche Iberia partecipa al Black Friday, con promozioni fino al 3 dicembre su diverse rotte.



Offerte su pacchetti vacanze e soggiorni



Non solo voli: il Black Friday è un’occasione ideale anche per risparmiare su pacchetti vacanza e soggiorni. Booking.com, ad esempio, offre fino al 35% di sconto in oltre 41.000 strutture nel mondo, con ulteriori riduzioni su noleggi auto e attrazioni. Le prenotazioni possono essere effettuate entro il 4 dicembre per soggiorni fino alla fine del 2025.



Non solo Black Friday: cos’è il Travel Tuesday



Oltre al Black Friday, c’è un’altra giornata, sempre “importata” dagli Usa, che negli ultimi anni sta guadagnando popolarità tra i viaggiatori di tutto il mondo. Si tratta del Travel Tuesday, che viene celebrato il martedì successivo al Cyber Monday. Questa giornata, nata negli Stati Uniti, offre sconti ancora più competitivi sui biglietti aerei, spesso meno considerati durante il Black Friday.



