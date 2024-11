Ne "La coscienza delle piante", lo scrittore siciliano, classe 1990, racconta la storia di Marco, un "fuori corso" che non riesce a concludere il percorso di studi. Travolto dalle pressioni sociali e familiari e da un lutto con cui non pensava di dover fare i conti così presto, il ragazzo progetta di farla finita. Prestia denuncia con questo il romanzo il sistema in cui maturano i suicidi universitari: "Non tenevi dentro il vostro dolore, parlatene. Non siete solo un numero di matricola, ma molto di più"