Francesca Ghio racconta la violenza subita: "Lo devo a mia figlia"

Dopo la testimonianza della consigliera comunale genovese che ha raccontato gli abusi subiti a 12 anni “dal vostro bravo ragazzo, emblema del patriarcato”, la Procura di Genova apre un’inchiesta per violenza sessuale aggravata. Tanti i messaggi di solidarietà. “Il mio coraggio? Un atto d’amore, lo devo a mia figlia perché spero di raccontarle un mondo migliore”. E allo Stato chiede l’impegno per creare risorse contro la violenza sulle donne, come introdurre l’educazione affettiva nelle scuole. L'intervista