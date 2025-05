Il crollo del prezzo del petrolio non è per tutti una buona notizia

I tempi della crisi energetica e dei prezzi record sono passati. Le quotazioni del petrolio sono crollate in poche settimane facendo la felicità degli automobilisti e dei Paesi importatori. Ma i produttori sono in sofferenza. Il crollo del prezzo più monitorato al mondo potrebbe causare forti scosse di assestamento sulla politica dei dazi di Trump e sull’offensiva russa in Ucraina