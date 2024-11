Le mostre d'arte e i musei gratis da vedere a Firenze a novembre 2024

Fino al 23 novembre, alla Galleria d'Arte La Fonderia di Firenze sarà esposta la mostra "La memoria dell’acqua" di Roberto Ghezzi, curata da Erica Romano. In esposizione sono presenti le "Naturografie di acqua e terra”, opere che nascono da un processo ideato dall’artista che permette agli elementi naturali di depositarsi nel tempo su tessuti in materiali ecosostenibili. In gran parte inedite e create per questa personale fiorentina, le tele di Roberto Ghezzi racchiudono un lento processo creativo, che si basa su un’educazione alla pazienza e al rispetto per la materia naturale con il quale si va ad interfacciare. Interagendo con il paesaggio, l'artista è come se esortasse la natura ad esprimere sé stessa, la sua storia, i suoi impeti. La mostra sarà visitabile fino al 23 novembre 2024, dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30