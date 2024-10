Musei aperti per il ponte, ingresso gratuito il 3 e 4 novembre

Accesso su prenotazione dove previsto

L'elenco dei luoghi della cultura convolti è aggiornato in tempo reale sulla pagina dedicata. Il 4 novembre, Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate, è la terza data ad accesso gratuito, insieme al 25 aprile e al 2 giugno come previsto sin dal 2023 dal Ministro della Cultura in occasione di ricorrenze dall'alto significato storico, che si aggiunge alle 12 l'anno previste dall'iniziativa #domenicalmuseo. Diversi musei hanno differito la consueta chiusura del lunedì al fine di agevolare la visita e permettere ai visitatori di fruire dell'offerta culturale in questa giornata gratuita. Tutte le visite si svolgeranno secondo le modalità di apertura stabilite, con accesso su prenotazione dove previsto. Il Mic consiglia, pertanto, di preparare la visita consultando sempre la app Musei italiani o i siti ufficiali dei singoli musei.