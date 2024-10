Filatelia, i Pokémon arrivano su un francobollo italiano con Pikachu

"Iniziative per avvicinare giovani alla filatelia"

Come spiega Giovann Marchetti, responsabile Filatelia di Poste Italiane nel bollettino illustrativo che accompagna l'emissione del francobollo, "questa iniziativa non è solo un omaggio al mondo dei Pokémon, ma anche un modo per avvicinare le nuove generazioni al collezionismo filatelico, mostrando loro quanto possa essere affascinante e divertente". "Quest'anno, in occasione di uno degli eventi più attesi dagli appassionati di fumetti, giochi e cultura pop, Lucca Comics & Games,- ricorda ancora Marchetti - il ministero delle Imprese e del Made in Italy emetterà il francobollo per la Giornata della Filatelia dedicato a Pikachu, l'iconico Pokémon che ha saputo travalicare generazioni e confini geografici. Questo evento rappresenta un momento unico di incontro tra due universi paralleli, ma incredibilmente affini: quello del collezionismo filatelico e quello del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. Due mondi che, seppur con modalità e storie diverse, condividono valori fondamentali come la ricerca, lo scambio e la passione".