Allenatori e allenatrici, è di nuovo quel momento tanto atteso. Il brand Pokémon vive di collezionismo e negli anni ha sfruttato ed esportato al meglio questa caratteristica tipica del popolo giapponese. Ecco perché un momento come quello attuale, in cui The Pokémon Company sta per rilasciare un nuovo set di espansione (GCC Pokémon Scarlatto e Violetto - Scintille Folgoranti), è tra i preferiti di chi segue con assiduità il franchise, soprattutto se si tratta delle carte collezionabili. E a maggior ragione quando vengono svelate delle carte in anteprima come in questo caso.

Per l’uscita della nuova espansione, in arrivo l’8 novembre, TPCi ha infatti rivelato a SkyTG24 una selezione in esclusiva di quattro carte che raffigurano la linea evolutiva di Feebas e Milotic, Pokémon introdotti nei giochi di terza generazione (Rubino e Zaffiro) e, almeno Milotic, fra i più amati dai fan. Ogni carta ha la sua rarità: parliamo di una comune, una double rare EX, una illustration rare e una special illustration rare EX.