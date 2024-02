Pokemon Presents 2024, tutte le novità annunciate nel Pokemon Day

Durante l'evento di 12 minuti presentati i contenuti aggiuntivi su Pokémon Masters Ex, Café Remix e Unite, ma anche novità come Pokémon Pocket, una versione digitale delle carte da collezionare/scambiare e per battaglie con amici, e Pokémon Leggende Z-A

Si celebra oggi il Pokémon Day 2024, ovvero il giorno che è stato scelto dal 2016 come compleanno di una delle saghe videoludiche più popolari di tutti i tempi. Il 27 febbraio non è una data casuale, corrisponde infatti al lancio in Giappone dei titoli noti in Italia come Pokémon Rosso e Verde e anche nel 2024 si è celebrato il giorno dei Pokémon con alcuni annunci speciali, in modo particolare sui giochi in arrivo nei prossimi mesi.