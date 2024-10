Sono 16 pagine di fumetto e sei di informazioni per sensibilizzare al tema. L'avventura disegnata da Giulia Zucca parla di donazione, ma è anche un omaggio al mondo dei giochi di ruolo che spazia dal fantasy all’horror gotico e alla fantascienza cyberpunk. L'albo sarà distribuito in 20 mila copie durante il Lucca Comics e sarà anche disponibile in fumetteria nei prossimi mesi ascolta articolo

Per il terzo anno consecutivo Lucca Comics rinnova la collaborazione con le associazioni di volontariato e con il centro nazionale sangue. Questa volta lo fa con un albo a fumetti dal titolo Dice&Donors, a opera dell'illustratrice Giulia Zucca e pubblicato da Panini Comics, un'avventura in 16 pagine di fumetto e sei di informazioni utili per chi volesse avvicinarsi al mondo della donazione del sangue. Verrà distribuito gratuitamente in 20 mila copie durante tutto il corso della kermesse al padiglione Panini (Ex Cavallerizza) e sarà disponibile nei prossimi mesi anche in fumetteria.

A Lucca sarà anche possibile incontrare l’autrice domenica tre novembre dalle 14 alle 15.

Lo scopo di Dice&Donors L'albo ribadisce con tono leggero l’importanza della donazione del sangue e degli emocomponenti, sottolineando i valori alla base di questo gesto solidale, ma è anche "un omaggio divertito al mondo dei giochi di ruolo che immerge i suoi protagonisti nelle più diverse atmosfere, dal fantasy, all’horror gotico, passando per la fantascienza cyberpunk". Lo scopo è quindi quello di sensibilizzare all'importante tema della donazione del sangue che, ogni giorno, si stima permetta di salvare circa 1700 vite, mischiandolo però alla cultura pop e utilizzando un linguaggio semplice e ironico. "Donare il sangue è un gesto fondamentale che tutti noi possiamo compiere per aiutare gli altri - spiega l'autrice, Giulia Zucca -. Raccontare l'importanza della donazione attraverso il fumetto è stata un'esperienza incredibilmente stimolante. Credo che la donazione del sangue, pur essendo di vitale importanza, rischi spesso di passare in secondo piano per mancanza di informazione. Volevo che il mio lavoro non sembrasse un "compito", ma piuttosto un modo per intrattenere

imparando. Per questo ho unito il mio amore per i giochi di ruolo al fumetto, creando piccole avventure che esplorano la tematica della donazione da diversi punti di vista. Con questo approccio spero di riuscire a intrattenere ed educare i lettori, accompagnandoli fino alla fine della storia con piacere".



approfondimento Lucca Comics & Games 2024, The Butterfly Effect: il programma completo

I requisiti per donare Educare a un tema così importante passa, per forza di cose, prima da un'informazione adeguata. Chiunque può donare il sangue a patto che rispetti dei semplici requisiti: avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni (per la prima donazione 60 anni, i donatori periodici possono donare fino a 70, previo consenso del medico selezionatore), avere un peso corporeo minimo di 50 chilogrammi ed essere in buono stato di salute.