Lucca Comics and Games 2024: programma, date e info biglietti

L’edizione 2024 sarà divisa in “tre atti”, come un’opera lirica, per celebrare il centesimo anniversario di Giacomo Puccini. L’area, quest’anno, conquista il centro della città e continua ad accompagnare visitatori e visitatrici alla scoperta di tutte le sfumature della Nona Arte, portate alla kermesse da 82 editori

Lucca Comics & Games si conferma ancora una volta come l’evento imperdibile per tutti gli appassionati di fumetti, giochi e cultura pop. Quest’anno, la kermesse toscana si svolgerà dal 30 ottobre al 3 novembre e promette un’edizione ricca di novità, soprattutto per quanto riguarda il mondo dei videogiochi. L’edizione 2024 sarà divisa in “tre atti” o meglio tre poster, come un’opera lirica, per celebrare il centesimo anniversario di Giacomo Puccini. Il primo atto, intitolato “Overture” è dedicato a Tosca. Il secondo atto è intitolato “Crescendo”, in onore della sinfonia di voci, ospiti, eventi che saranno al cuore della fiera, con un nuovo manifesto intitolato Madama Butterfly. Per il terzo atto, “Un finale fantastico”, bisognerà attendere l’inizio di LC&G, quando, il 30 ottobre, Yoshitaka Amano salirà sul palco per rivelare l'ultimo poster.

La cerimonia inaugurale

Il disegnatore giapponese, infatti, è tra gli ospiti internazionali e ha realizzato i tre poster della manifestazione e a lui è dedicato un padiglione monografico in piazza San Michele: uno spazio di 150 metri quadrati, con uno shop. Amano parteciperà personalmente allo svelamento del terzo ed ultimo poster durante la cerimonia di apertura dell’edizione 2024, mercoledì 30 ottobre alle 11.00 al Teatro del Giglio di Lucca. Sarà possibile seguire questo momento anche in Piazza San Michele, dove sarà posizionato un grande schermo sul quale si potrà vedere in diretta la cerimonia di apertura della manifestazione e lo svelamento della terza opera di Amano, che andrà a completare una delle facciate del padiglione, affiancando gli altri due poster.