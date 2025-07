"Mai dimenticare": Napoli e la sua periferia nei racconti di Longo

Lo scrittore firma per Sellerio una raccolta ambientata nel capoluogo campano. E durante "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24, spiega come prova a difendersi dagli stereotipi e dai luoghi comuni. L'intervista

La puntata di "Incipit" di questa settimana è dedicata a un genere - i racconti - che qui da noi, in Italia, negli ultimi decenni, ha fatto fatica a trovare spazio. Lo spunto di partenza è "Undici. Mai dimenticare", l'ultima raccolta di Andrej Longo pubblicata da Sellerio e ambientata a Napoli e nella sua provincia.

In questa intervista, Longo si sofferma sull'importanza del suono che fa la parola sulla pagina scritta, spiega come prova a difendersi dagli stereotipi ("raccontare ciò che è stato poco raccontato può mettersi al riparo dall'utilizzarli") e sui dialoghi dice: "Per far sì che funzionano, mai scrivere esplicitamente ciò che effettivamente si vuol dire, solo i matti dicono ciò che pensano".

