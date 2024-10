I menu ufficiali: Tradizione e innovazione

Uno degli aspetti centrali della cucina al Quirinale è la valorizzazione dei piatti tipici italiani, come la pasta, che viene sempre proposta in formato corto per evitare imbarazzi agli ospiti stranieri. Ogni dettaglio è curato, anche nel rispetto delle tradizioni religiose, per esempio evitando il maiale per ospiti musulmani. Boca sottolinea inoltre l'importanza di una cucina “light”, che riflette le tendenze attuali della cucina italiana: pranzi con non più di tre portate e un tempo massimo di 45 minuti per consumarli.