Sarà possibile ammirarla domenica 6 ottobre, dalle 10 alle 18, durante l'open day del Dynamo Camp a Limestre, in provincia di Pistoia (Toscana)

Si chiama Souls. Sono scatti che raffigurano dei genitori e le loro ombre, l'ultima opera d'arte di Jacopo Di Cera che domenica 6 ottobre si potrà ammirare alla Dynamo Art Gallery. Le ombre sono catturate su uno sfondo bianco e decontestualizzate dalla realtà per "esprimere la profondità delle emozioni e delle battaglie interiori dei genitori ritratti. Le fotografie, scattate dall'alto, rappresentano simbolicamente la loro dedizione e, in una sinfonia di stati d'animo, diventano per il pubblico un'occasione per conoscere da vicino uno spaccato potente di vita".

Dynamo Camp Situato a Limestre, vicino a un’oasi affiliata WWF di oltre 900 ettari in provincia di Pistoia (Toscana), il Dynamo Camp è il primo in Italia a offrire gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a minori affetti da patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Attraverso iniziative come la Dynamo Art Factory, il Camp permette ai bambini e ai loro familiari di esprimere la propria creatività e di riscoprire la fiducia in se stessi grazie al supporto di artisti affermati.

L'opera Souls nasce da un workshop in cui Di Cera ha coinvolto i genitori dei ragazzi del Dynamo camp. L'artista ha dato loro uno spazio creativo per esplorare nuove prospettive e dare voce alle loro emozioni, mettendoli in gioco con un linguaggio alternativo che vuole raccontare "il disagio, ma anche la speranza, la forza e la bellezza delle vite ritratte". "Sono molto soddisfatto di quello che stiamo creando - racconta Di Cera -. Quando entri all'interno di un gruppo, di un momento, di uno spazio dove ci sono dei problemi o dei pensieri, e porti qualcosa che spezza dalla quotidianità come l'arte, non sai mai cosa aspettarti. Invece ho avuto la sensazione che ci si prendesse tutti per mano a vicenda".

Chi è Jacopo Di Cera Jacopo Di Cera è un artista e fotografo milanese noto per la sua capacità di coniugare arte e impegno sociale, vanta esposizioni alla Biennale di Venezia, a Paris Photo e alla Dubai Art Fair. Ha iniziato il suo percorso fotografico studiando con maestri internazionali e il suo stile si distingue per l'uso della tecnica "Photomateric", che combina fotografia e materiali per rappresentare tematiche sociali e ambientali.