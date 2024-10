Ritratto di Kamala Harris, la nuova opera di Gambarin

È apparsa in un campo di steli di grano che restano nel campo dopo la mietitura, a Castagnaro (Verona): si tratta dell'ultima opera dell'artista Dario Gambarin, una landart che raffigura il volto della candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti, Kamala Harris. L'opera è stata fatta utilizzando solo un trattore e un aratro, senza usare alcun tracciamento sul terreno, e copre un'area di 27 mila metri quadrati. "Questa volta ho scelto di rappresentare Harris per alcune sue affermazioni - ha dichiarato l'artista in un comunicato stampa. In passato, Gambarin ha rappresentato grazie alla sua tecnica anche Barak Obama, Hillary Clinton, Donald Trump e perfino Papa Francesco.