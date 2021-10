Land Art, l'omaggio di Dario Gambarin alla Cop26 di Glasgow

Un maestoso disegno sulla terra per ricordare ai potenti che non possono più sbagliare. La Cop26, che inizia a fine mese a Glasgow, è un appuntamento decisivo per contenere il riscaldamento globale, come ci ricorda la Land Art di Dario Gambarin

Un appello ai 190 membri che parteciperanno a fine mese alla Cop26 di Glasgow. La Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici non è sfuggita al trattore di Dario Gambarin. L'artista, noto per le sue realizzazioni di Land Art, non ci ha pensato su due volte. Mosso come da una forza d'impeto, è salito sul suo trattore e grazie ad un aratro e ad un'erpice rotante ha cominciato a tracciare la sua scritta. Qualche ora dopo è nata un'opera d'arte realizzata su un terreno di 26.000 metri quadrati. Il lavoro di Gambarin è rivolto ai leader mondiali. Quella foglia gigante e quella colonnina di mercurio impresse sul terreno hanno un chiaro significato: bisogna agire subito per limitare il riscaldamento globale e proteggere il mondo.