Torna il Romics, la fiera del fumetto a Roma dal 3 al 6 ottobre

Tutto pronto per la 33esima edizione del Romics che prenderà il via il 3 ottobre alla Nuova Fiera di Roma per quattro giornate ricche di eventi, incontri, ospiti di fama mondiale e anteprime esclusive. Fino al 6 il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games riempirà i 5 padiglioni allestiti con oltre 350 espositori distribuiti nei 70.000 mq della fiera. Il manifesto è realizzato da Giuseppe Palumbo, Romics d’Oro dell’edizione, con un tributo ad Eva Kant e Diabolik, due icone intramontabili del fumetto italiano.

"Grandi festeggiamenti per gli anniversari di Pollon, La storia infinita e il tenero Grisù. Un interessante sguardo poi al fenomeno webtoon, attraverso le voci di artisti italiani e internazionali. La musica grande protagonista con il Premio Musicomics dedicato agli artisti musicali che lavorano alle grandi produzioni audiovisive, e con l’attesissimo concerto di Cristina D’Avena. Tra le grandi mostre, l’esposizione dedicata al Premio Romics del Fumetto 2024, con tutti i vincitori del prestigioso Premio. Passione, divertimento, imperdibili incontri in tutti i palchi del festival, tra cui la nuova area Romics Kids&Junior dedicata ai bambini e alle famiglie, con tante sorprese. Andremo alla scoperta di tutte le novità del grande e piccolo schermo con il Movie Village e dei titoli attesi del mondo Games”, conclude la direttrice. Giuseppe Palumbo, Hidetoshi Omori e Jim Cornish riceveranno il premio domenica 6 ottobre.

“Grandi novità ed eventi attendono il pubblico per la trentatreesima edizione di Romics – racconta Sabrina Perucca, Direttrice Artistica del Festival - tre eccezionali artisti vengono insigniti del Romics d’Oro: a partire da Giuseppe Palumbo, grandissimo e poliedrico disegnatore italiano, suo il manifesto di questa edizione, dedicato a Diabolik ed Eva Kant, una mostra con oltre 100 originali racconterà la sua carriera, poi il giapponese Hidetoshi Omori, direttore delle animazioni e character designer per oltre duecento importanti titoli tra animazioni e videogames e Jim Cornish, straordinario storyboard artist che ha lavorato alle più celebri produzioni cinematografiche degli ultimi decenni".

Gli eventi

Confermati i due appuntamenti cosplay con il Cosplay Kids, alla conduzione di Fiore di Luna e la giovanissima e talentuosa attrice e doppiatrice Azzurra Dottori dove il più piccoli potranno vestire i panni dei propri personaggi preferiti interpretando il più forte dei supereroi o la più bella delle principesse in una sfilata ricca di colori e simpatia e il Romics Cosplay Award, il grande appuntamento autunnale condotto da Beatrice Lorenzi con le selezioni internazionali. La gara selezionerà la miglior coppia di cosplay italiani che prenderà parte al World Cosplay Summit 2025 di Nagoya, il campionato mondiale del cosplay; tra i tanti premi in palio, in collaborazione con l’Istituto Giapponese di Cultura a Roma il nuovo Japan Garden Special Prize che offrirà ai vincitori la possibilità di realizzare un inedito photoshooting nel giardino giapponese dell’Istituto di Cultura.

Tornei, anteprime e divertimento: Romics è un’esperienza imperdibile per gli appassionati di videogiochi e card games. Durante i quattro giorni di manifestazione, i visitatori potranno divertirsi con un’ampia varietà di attività: dai card games alle escape room, dai puzzle game al retrogaming, fino ad arrivare a numerose aree dedicate al free play. Non mancheranno tornei emozionanti con tantissime postazioni dove sarà possibile provare le migliori console del momento, tra cui Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X, con titoli amatissimi come FC 25, Mario Kart 8, Super Smash Bros, Tekken 8, Gylt, League of Legends, Abathor e Tormented Souls. Videogiochi Per Passione offrirà ai visitatori l’opportunità di provare in anteprima esclusiva Tormented Souls 2, atteso per il 2025, che sarà disponibile su PC con una demo quasi completa.