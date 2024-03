Al via Romics 2024, dedicato agli 85 anni di Batman e i 75 di Topolino

Appuntamento imperdibile per appassionati, professionisti e operatori del settore, torna il Romics, il festival del fumetto, animazione, cinema e games, a Roma dal 4 al 7 aprile. Con oltre 350 espositori nazionali e internazionali, accolti nei 70.000 metri quadrati espositivi della Fiera, la rassegna sarà ricca di eventi e percorsi che vedranno il culmine nella gara di Cosplay. A firmare il manifesto ufficiale della 32esima edizione è Simone Bianchi, Romics d’Oro dell’edizione, con un magnifico tributo a Batman in occasione dell’85° anniversario, dove il cavaliere oscuro domina il cielo con una presenza maestosa, evocando un'atmosfera di mistero e forza che ha catturato l'ammirazione di generazioni di appassionati.

Il programma

Per il suo affezionato pubblico la rassegna ha organizzato un programma ampio e diversificato, per raccontare le innovazioni e i nuovi trend. Cinque personalità artistiche del fumetto, del cinema e della musica saranno premiate con il Romics d’Oro: Simone Bianchi, Vanna Vinci, Riccardo Zara, Dan Panosian e Dylan Cole.

Questa edizione celebra anche importanti compleanni: quello per i 75 anni del settimanale Topolino, quello delle Serie TV Happy Days e Heidi. Inoltre rende omaggio allo scomparso editore Francesco Coniglio con una mostra originale. In collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico e la Scuola Romana dei Fumetti, ci sarà la partecipazione dei Corpi a Regola D’Arte degli atleti paralimpici con una mostra e un evento di live painting. Un omaggio immancabile infine per Akira Toriyama, il grande mangaka scomparso recentemente. Centrale come sempre il grande fumetto d’autore con centinaia di iniziative e con il Premio Romics del Fumetto.

Senza dimenticare il gran Gala per il doppiaggio, l'evento Generazione Goldrake con le sigle e delle canzoni più iconiche musicate dal maestro Vince Tempera, gli appuntamenti per i cosplayer grandi e piccoli come Cosplay Kids, Winx Cosplay Contest, K-pop Contest Italia Special Romics e il Romics Cosplay Award. E per gli amanti dei card games, tanti tornei e dimostrazioni di giochi da tavolo e carte collezionabili, con anche la possibilità di provare One Piece e Star Wars Unlimited. Infine, ci saranno oltre 300 postazioni di gaming per tornei, dagli e-sport a League of Legends, o per provare videogiochi e le migliori consolle del momento.