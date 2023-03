Torna Romics 2023, festival del fumetto festeggia la 30esima edizione

Trenta candeline per una festa speciale, tra stand, videogiochi, eventi e tantissimi cosplayer. Torna alla Fiera di Roma, da domani, 30 marzo, al 2 aprile 2023, Romics, con un ricco programma di appuntamenti e ospiti, pensato per tutti gli appassionati. Dedicata alla natura, ai colori e alla bellezza, la trentesima edizione del Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games si estenderà in 5 padiglioni con oltre 350 espositori distribuiti su più di 70.000 metri quadrati. Come manifesto ufficiale è stata scelta L’Orchidea, a firma di Paolo Barbieri, per raccontare il cuore della manifestazione, un'esplosione di energia racchiusa in un solo fiore.

Il programma

Dal 2001, anno della prima edizione, Romics rappresenta un luogo di incontro internazionale per industrie e professionisti creativi, rivolto a ragazzi e adulti che amano l’entertainment offerto in diversi percorsi di partecipazione diretta e di approfondimento. Tante le iniziative speciali, le mostre, le anteprime e gli eventi, tra cui il Gran Galà Del Doppiaggio e il Premio Romics del Fumetto. Un momento imperdibile sarà la presentazione ufficiale della storia Paperugantino pubblicata su Topolino, scritta e disegnata da Marco Gervasio. Ambientata nella Roma della prima metà del 1800, Paperugantino è una commedia in due atti che porta in scena le vicende dei personaggi ispirati alle maschere del Carnevale Romano. In occasione del lancio delle nuove puntate di Super Spike Ball, il campione del mondo di pallavolo Andrea Lucky Lucchetta racconterà come si è trasformato in un personaggio da Cartoon nell’incontro Quando lo sport diventa “animato”. In “Inside PlayerInside: Confessioni di due videogiocatori accaniti” sarà possibile incontrare Raiden e Midna anche in un Meet&Greet dedicato. I due youtubers racconteranno di come è nata la loro passione per i videogiochi e come sono diventati due esperti del settore.

E domenica 2 aprile è previsto anche l’attesissimo appuntamento con il Romics Cosplay Award, la gara dedicata agli appassionati del mondo cosplay che si sfideranno sul grande palco di Romics. Qui si svolgeranno anche le selezioni internazionali per il World Cosplay Summit 2023 di Nagoya in Giappone al quale accederanno solo i migliori Cosplayer d’Italia. E per i 45 anni di Goldrake in Italia sarà presentato il remix della sigla Ufo Robot, realizzato da Vince Tempera e DJ Massimo Alberti.

Il grande Cinema torna poi sul palco del Padiglione 5, nel Movie Village che ospiterà anteprime, protagonisti e incontri sui titoli più importanti in arrivo in sala nei prossimi mesi.