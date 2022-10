Romics 2022, torna la fiera del fumetto: a Roma dal 6 al 9 ottobre

Apre oggi i battenti alla Nuova Fiera di Roma la 19esima edizione della kermesse per appassionati di fumetti, animazione, cinema e games, che potranno incontrare gli oltre 250 espositori distribuiti su oltre 70.000 metri quadrati, per quattro giornate ricche di ospiti e approfondimenti

Per accompagnare questa edizione è stata scelta come locandina la suggestiva illustrazione della Romics d’Oro Yoshiko Watanabe con Sakina, lo spirito dell'airone, rappresentato attraverso questa forte e allo stesso tempo dolce figura femminile, simbolo di una possibilità di equilibrio tra luce e ombra, tra bene e male, aldilà di ogni eccesso. Sono molte le inziative. Topolino dedica a Romics una cover esclusiva e a tiratura limitata. Un Paperino gladiatore ci trasporta nell’antica Roma, con focus su una delle tante anime della manifestazione e di Topolino: l’arte del fumetto. Marco Gervasio, autore dei disegni della cover con i colori di Mario Perrotta, sarà inoltre protagonista di un incontro che ci riporta tra i banchi di Paperbridge con la presentazione del nuovo episodio Da Paperbrige Al Sole Nero. Prenderanno parte all’incontro Marco Gervasio, Alex Bertani e Andrea Freccero; modera Antonio Ranalli, giornalista.

I premi e le mostre

Saranno insigniti del prestigioso Romics d’Oro durante la XXIX edizione del Festival Jordi Bernet, Fabricio Baessa, Yoshiko Watanabe, Filippo Scòzzari e Jama Jurabaev.

Non mancheranno le mostre. Tra queste “Andiamo Avanti Noi”, la mostra collettiva di fumettisti e illustratori per Emergency con le 30 opere originali sulla preziosa eredità lasciata da Gino Strada di trasmettere una cultura di diritti e di pace realizzate da importanti autori tra cui Milo Manara, Giacomo Bevilacqua e Zerocalcare. Inoltre, nei quattro giorni dell’evento, talk e live drawing su cavalletti di alcuni illustratori e fumettisti ospiti di Romics che si avvicenderanno per offrire il loro personale contributo artistico.

The Art of DanDaDan, a cura di J-POP Manga, è la mostra dedicata al processo creativo di Yukinobu Tatsu: dalle matite alla tavola completa e inchiostrata, sono diverse le fasi di lavorazione che un mangaka affronta per ogni pagina della sua opera. Con un’installazione che farà immergere il lettore nel processo creativo della serie rivelazione di casa Shūeisha la mostra racconterà come nasce questa folle avventura a base di azione sopra le righe, alieni, spettri e momenti romantici.