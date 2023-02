Panini Comics presenta il volume “Hulk: 60 incredibili anni”

Hulk compie 60 anni. Per celebrare questo importante traguardo dell’amatissimo personaggio Marvel creato dai geniali Stan Lee e Steve Ditko, Panini Comics presenta “Hulk: 60 incredibili anni”. Un imperdibile volume dedicato alla sua storia e alle sue avventure disponibile in libreria, fumetteria e sul sito.

“Hulk: 60 incredibili anni” realizzato dalla collaudata coppia formata da Marco Rizzo e Fabio Licari, già autori di alcuni volumi retrospettivi come “Marvel: 80 meravigliosi anni”, “Capitan America: I primi 80 anni” e “Spider-Man: 60 stupefacenti anni” ripercorre i sessant’anni di avventure del personaggio attraverso la sua storia editoriale e i grandi autori che l’hanno raccontato, come Bill Mantlo, Peter David e Al Ewing. Grazie a interviste, retroscena, curiosità con infografiche di approfondimento e immagini rare, il volume è un must che non potrà mancare nella libreria di ogni vero appassionato Marvel.